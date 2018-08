Rait Kuuse: diskussioon noortekampade probleemi üle populistlik

«Me räägime noortekampadest ja nendega seotud probleemidest, sest üks kamp ajab meid närvi ja tekitab oma tegudega hirmu. Kui sotsiaalmeediat poleks, siis laseks me neil rahulikult üksteist peksta ja ahistada, sest nad ei torkaks silma,» märkis Kuuse.

Lisaks eri lahendustele kasutab Tallinna linna olukorda omakasupüüdlikult munitsipaalpolitseile uute õiguste kauplemiseks, samuti on mitmed ministrid üles leidnud Kanuti aia pargi. «Kuid need pakutud lahendused ei ole mitte ainult populistlikud, vaid ka lühinägelikud,» nentis Kuuse.

Kuuse sõnul on probleemi peamine küsimus, miks noored on rakendanud oma energia konflikti tekitamisse üksteise ja ühiskonnaga? «Selle küsimuse vastuses peitub ka võti lahendustele. Ja selle võtme otsimisel ei ole abi jõustruktuuridest – siin on teised eksperdid. Need eksperdid peaks tulema sotsiaalsektorist, noorsootöö valdkonnast, kuid ennekõike tugevast kogukonnast.»

Just tugeva kogukonna tekke toetamine on Kuuse sõnul midagi, milles omavalitsused – eriti suurlinnad – on inimestest kauge valitsemise ja bürokraatiaga läbivalt ebaõnnestunud. «Asja iroonia seisneb aga selles, et oma kogukonna võimestamine ja hoidmine on kohaliku tasandi esimene ja kõige tähtsam töö, kuid see on ilmselgelt jäänud unarusse kõige muu kohalikele poliitikutele rohkem huvitava kõrval,» lisas Kuuse.

Laiema sotsiaalse probleemi lahendamiseks tuleb läheneda noortele personaalselt ja aidata neid seal, kus nad on, mitte oodata neid mugavalt oma kabinetis istudes.

«Saatke nüüd palun noorsootöö tegijad tänavatele noortega hängima. Ärge oodake kuniks keegi neist noortest kabineti uksest sisse tuuakse (sest ise nad vaevalt tulevad). Ja vestelge peredega ka – neil pole ju samuti kerge leida häid lahendusi, et kuidas oma lastega uuesti sõbraks saada. Ning kuulake ja kaasake kogukonna aktiivseid inimesi. Noortel peab olema võimalus suunata oma energia neile huvitavatesse tegevustesse – võti on selles, et noore elul ja tegemistel oleks tähendus ja väärtus,» selgitas Kuuse.

Eesti 200 liige Rait Kuuse töötab Sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantslerina. Ta alustas oma karjääri kriminaalhooldusametnikuna, töötas justiitsministeeriumis kriminaalhoolduse ja vanglapoliitika valdkonnas ning oli aastatel 2012–2014 Tallinna vangla direktor.