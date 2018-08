Riik plaanib poliitika kujundamisel suurendada kaasamist

Avatud valitsemise partnerlus on 2011. aastal käivitatud rahvusvaheline algatus hea riigivalitsemise edendamiseks maailmas. Selle eesmärgiks on edendada võimu teostamist ausalt, läbipaistvalt ja dialoogis kodanikega. Partnerlusega on ühinenud 76 riiki. Eesti liitus 2012. aastal.