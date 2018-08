Korb: Keskerakond vastab ERJK-ile tähtajaks

«Olen häiritud ERJK liikmete kommentaaridest kõnealuse nõude asjus,» ütles Korb BNS-ile. «Menetlus ei ole veel lõpule viidud, aga [ERJL aseesimees Kaarel] Tarand ütleb juba praegu, et Keskerakond on süüdi. See meenutab olukorda, kus kohtunik ütleb juba enne protsessi, et süüdistatav on süüdi,» sõnas Korb. «Ma ei ole seni kuulnud sarnasest praktikast.»

«Meil on aega 7. septembrini,» sõnas Korb. «Esitame ERJK-le vastuse õigeks ajaks. Kui nad [ERJK liikmed] aga on juba esinenud meedias seisukohtadega, et Keskerakond on süüdi, siis ma ei ole kindel, kas nad üldse hakkavad meie vastust arutama.»

Kuna erakondade rahastamise järelevalve komisjon (ERJK) peab enne kohalikke valimisi telekanalis PBK eetris olnud saateid «Vene küsimus» Keskerakonna varjatud poliitreklaamiks, esitas komisjon erakonnale enam kui 40 000 euro suuruse nõude. ERJK aseesimees Kaarel Tarand ütles BNS-ile, et nõude suurus on 40 387 eurot ja 20 senti. Nõue on esitatud seitsme PBK eetris olnud saate eest, mis olid eetris vahetult enne kohalikke valimisi 2. septembrist kuni 14. oktoobrini. Tarandi sõnul peab komisjon saateid Keskerakonna varireklaamiks.

Tarandi sõnul arvutas komisjon summa välja vastavalt tellimuslepingule, mis Tallinna linnal PBK-ga ning lisas sellele käibemaksu.