Yana Toom: Narvas on Keskerakonnast lahkunud 39 liiget

Toomi sõnul on enamik lahkunuid Narva Vee töötajad, ettevõtte juhiks on endine linnvolikogu keskfraktsiooni esimees Aleksei Voronov.

«Ütlen ausalt, et pärast Edgar Savisaare eesotsast lahkumist on mul endal olnud korduvalt isu Keskerakonnast lahkuda. Iga kord surusin selle soovi alla. Kui tegeled poliitikaga, siis saad hästi aru, et üksi ei tee sa midagi ära,» tõdes Toom, kelle sõnul on tema põhisõnum Narva liikmetele, et oodaku, vaadaku ja tulgu tagasi.