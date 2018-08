EKRE vastaste hulk kasvab koos toetajaskonna kasvuga

Siiani on Keskerakond olnud see partei, kelle puhul enim vastajaid leiab, et nad seda parteid ei valiks. Kuid Keskerakonna põhimõtteliste vastaste hulk on kahanemas - augustikuises uuringus oli selliseid vastajaid 42 protsenti, mis on väiksem näitaja kui 2018. aasta esimese poolaasta keskmine 48 protsenti.



Augustis tõusis vastaste hulgalt esmakordselt teisele kohale EKRE. 34 protsenti küsitlusele vastanutest ütles, et nad kindlasti ei hääletaks valimistel EKRE poolt, 2018. aasta esimese poolaasta vastaste keskmine oli EKRE-l olnud 27 protsenti.



