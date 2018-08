Mihkelson pole kandideerimisnimekirja osas lõplikku otsust teinud

Väljavõte 8. juulil 2017 «Arteris» ilmunud intervjuust:

Küsitles ajakirjanik Madis Vaikmaa

- Tulles tagasi IRLi juurde, siis kas ma saan õigesti aru, et häda on juhtides?

Pean probleemiks keskendumist poliittehnoloogiale ja selle abil oma sõnumite timmimist, et valijale meeldida. Näidetena võib tuua «Kodukulud alla!» või need õnnetud munad viimastelt valimistelt. Ma olen alati mõelnud, et IRLi valija on keskmisest haritum ja ise hakkama saav, kelle jaoks lihtlabased loosungid ei tööta.

Püsivalijaid peletab eemale, kui erakonna liikmete ainus eesmärk on organisatsiooni sees võimul püsimine. Lõpuks on tähtis ka see, kas erakond on konstantselt millegi vastu või tuleb välja ka positiivse programmiga. Näiteks Reformierakond on suutnud sellega positiivse ja edasiviiva mulje jätta.»

- Järeldan sellest meelevaldselt, et südames olete langetanud otsuse Reformierakonna kasuks?

Seda otsust ei ole praegu olemas. Kindel on ainult see, et poliitikast ma ei kao. Kuigi ma usun, et mul oleks valikuid ka väljaspool poliitikat, ent ma ei hakka nende variantidega spekuleerima. Hetkel pole ma ka poliitikast väljaspool tööd otsinud.

- Vabaerakonna juht Artur Talvik (nüüdseks endine - A.P.) ütles, et nende fraktsiooni uks on lahti.

Sama olen ma kuulnud ka Reformierakonnast ja mõnelt poolt mujalt.

- Sotsid ja Keskerakonna võib kohe välistada?

Mis maailmavaadet puudutab, siis ma ei ole ju mingi tuulelipp.

- See tähendab, et teil on valida Reformierakonna ja Vabaerakonna vahel. Viimases on teil lihtsam paremaid positsioone hõivata, sest Reformierakonnas on teenekaid huvilisi märksa rohkem.

Väga huvitav mõttekäik. Ma siiski kasutaksin suve, et olla kõigest eemal, väljaarvatud riigikogu väliskomisjonis, kus…

- Ma ei küsinud väliskomisjoni kohta.

Ei, aga ma ütlengi, et ma teen selle otsuse siis, kui ma olen suutnud endasse koguda uusi mõtteid, millega ma saaksin kusagil kasulik olla.

- Neid uusi mõtteid saate erakonna esimeeste või valijate käest?

Ikka heade sõprade ja tuttavate käest. Aga need ei ole töövestluse stiilis läbirääkimised mu tuleviku üle, vaid kohtumised inimestega, kellega ma tahan arutada seda, milliseid otsuseid peaks Eesti riigis tehtama mitte ainult välispoliitikas, vaid ka majanduses, sotsiaal- ja hariduspoliitikas.

- Kas nende mõtete põhjal võiks moodustada uue erakonna?

Minu jaoks on kõige olulisem praegu see, et pärast 14 aastat riigikogus saan tõusta kõrgemale ja vaadata…

- Minu küsimus puudutas seda, kas plaanite luua uut erakonda.

Ma plaanin poliitikasse jääda.

- Paar vastust tagasi ütlesite, et teil oleks variante ka poliitikast väljaspool.

Ma tahan öelda, et minu jaoks poleks see traagiline, kui valijad mind 2019. aastal ei toetaks. Aga ma kindlasti plaanin 2019. aastaks olla erakonnaga liitunud ja minna valimistele.