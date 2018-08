Riigikogulane: kas töötu- ja haigekassa nimevahetuse esialgne summa oli kuritegelikult õhku täis?

Augusti keskel andsid peaminister Jüri Ratas (Keskerakond) ning tervise- ja tööminister Riina Sikkut (Sotsiaaldemokraatlik Erakond) rohelise tule haigekassa ja töötukassa nimetuse muutmisel. Ehkki esialgu räägiti, et nimevahetuseks võib kuluda kuni 865 000 eurot, kinnitati, et kulusid on võimalik vähendada 350 000 eurole.

«Kuidas on võimalik, et summa läks ülevaatamise käigus poole miljoni euro võrra väiksemaks? Kas alguses oli see siis kuritegelikult õhku täis?» uuris koalitsioonierakonna esindaja, riigikogu liige Viktoria Ladõnskaja-Kubits (Isamaa) sotsiaalmeedias.

«Juhul kui see summa nii palju väiksemaks muutus, siis äkki reaalne maksumus on hoopis see esimene ja praegu tehakse algust ja hiljem nõutakse ülejäänud raha kuna «alustasime juba ja pooleli jätta ei saa» ning kokku tuleb ikka esialgne summa?»

«Kui paljud eksperdid ning ka erakondade esindajad riigikogus nõustuvad, et haigekassa tegevus vajab üldiselt üle vaatamist, siis kas praegu on õige alustada siltide vahetamisega?» uuris ta.

Tervise- ja tööminister Riina Sikkut FOTO: Eero Vabamägi

«Haigekassa ja töötukassa ülesanded ning töö sisu on juba muutunud ning avaliku kuvandi muutumine on selle protsessi loomulik osa,» sõnas tervise- ja tööminister Riina Sikkut vastuseks parlamendisaadiku kolmandale küsimusele. «Tulevikku vaadates on selge, et töötukassa ja haigekassa rõhuasetus ei saa olla ainult töötusel ja haigustel,» lisas minister. «Soovin, et töötukassa toetaks kogu inimese tööelu vältel karjääri kavandamist ja oskuste täiendamist. Niisamuti, et haigekassa tegeleks ka meie tervise hoidmise ja taastamisega. See väljendub ka haigekassa tegevuste ringi laienemises,» sõnas Sikkut.

Tervise- ja tööminister jättis esimesele ja teisele küsimusele vastamise haigekassa ja töötukassa juhtidele.

Haigekassa juht Rain Laane ja töötukassa juht Meelis Paavel kinnitasid siis, et nimevahetusega seotud kulusid on võimalik vähendada – kokku kuluks nimevahetusele varem kavandatud 865 000 asemel 350 000 eurot.

