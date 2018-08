Vabaerakonna endine tegevjuht soovitab Herkelil tagasi astuda

Meesaku sõnul peab erakond koos püsima ning valmistuma 2019. märtsis toimuvateks riigikogu valimisteks. «Minu meelest tegi Herkel juba siis vale otsuse, kui ta otsustas uuesti kandideerida (Vabaerakonna juhivalimised toimusid 12. mail 2018 – A.P.). Ta ei tunnetanud seda õhkkonda, mis erakonnas valitses,» kommenteeris erakonda kuuluv endine tegevjuht.

Tema sõnul peaks Herkel astuma riigimeheliku sammu ja eeskuju näitama. «Vabaerakond on alati rääkinud, et vastutust tuleb võtta poliitiliselt nii ministritel kui poliitikutel. Minu meelest oleks hästi loogiline, et erakonna esimees võtab vastutuse ja laseb erakonnal edasi minna,» selgitas Meesak.

«Täna sellise juhtimisstiiliga suundub ta sinna, et peale märtsikuu valimisi Vabaerakonda parlamendis ei ole,» nentis endine tegevjuht.

Ehkki uue esimehekandidaadi nimega võib spekuleerida, on Meesak kindel, et uus esimees peaks keegi «kolmas». «Kindlasti ei tohiks olla Talvik ega Herkel – siis kodurahu ei taastu. See peaks olema keegi kolmas,» kommenteeris ta.

Erakonna suurimaks probleemiks on see, et maikuuse üldkoosoleku eel välja käidud lubadused ei ole realiseerunud ning ka erakonna reiting ei näita märkimisväärset tõusu. «Täna sellise juhtimisstiiliga suundub ta sinna, et peale märtsikuu valimisi Vabaerakonda parlamendis ei ole,» nentis endine tegevjuht.

«Kui tehakse otsustavad sammud kampaaniajuhi, erakonna esimehe mõistes, võetakse uuesti lauale lahkunud Andres Ammase koostatud majandusprogramm ja hakatakse reaalseid Eesti inimestele vajalikke lahendusi pakkuma, usun, et Vabaerakond ületab künnise, sest rahulolematust tänase valitsuse ja Reformirakonnaga on siiamaani olemas. Ja praegu võtab rahulolematuse kõik EKRE ja see küll Eesti jaoks lahendus ei ole,» ütles Meesak kokkuvõtteks.

Märt Meesak oli Vabaerakonna tegevjuhi 31. maini. Erakonna uus tegevjuht on Alar Mutli.

Herkel on valmis usaldust uuesti võitma

Andres Herkel Андрес Херкель. FOTO: Joakim Klementi

Vabaerakonna esimees Andres Herkel teatas täna, et kui Vabaerakonna sisepinged peaksid päädima erakorraliste juhivalimistega, on praegune esimees Andres Herkel valmis erakonnakaaslaste usalduse võitmiseks uuesti esimeheks kandideerima.

«Mina olen selleks valmis – valmis taas kandideerima, et usaldust kinnitada,» kinnitas Herkel Postimehele.

Pärast reedest koosolekut edastasid 14 Vabaerakonna liiget, sealhulgas erakonna esimees Andres Herkel, avaliku pöördumise, milles teatasid soovist anda erakonna juhatusele nädalane töörahu.

«Kutsume sellel perioodil erakonnakaalalasi mitte alla kirjutama erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise taotlusele,» seisis pöördumises, millele olid alla kirjutanud Ants Erm, Aivar Haav, Anne Hansberg, Monika Haukanõmm, Andres Herkel, Vaike Ilves, Märt Läänemets, Eino Muruste, Alar Mutli, Kaul Nurm, Ain Ostra, Kalle Pilt, Lii Ramjalg, Ivo Rull ja Kaja Vajak.

Töörahu ajal toimuvad erakonnaliikmetega ametlikud ja mitteametlikud kohtumised, juhatus analüüsib tekkinud olukorda. «Töörahu tähendab ka seda, et seesmiselt ei kee emotsioonid üle ja katsume seda ka meediale öelda siis, kui on mingisugused selged järeldused,» lisas Herkel.

Järeldused peaksid selguma selle nädala lõpus. Kui suur on tõenäosus, et toimub erakorraline üldkoosolek, ei soovi Herkel hinnata, küll aga kinnitas, et on valmis uuesti erakonna esimeheks kandideerima.

Samuti pole välistatud, et juhatus võtab ise vastu otsuse üldkoosoleku kokkukutsumiseks.