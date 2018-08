Krista Aru: inetute tülide põhjus Vabaerakonnas on püüd ajada kahte erinevat liini korraga

Aru sõnul ei saa kahte liini korraga ajada ning tuleb teha valikuid. «Võib-olla on selle vastuolu selgeks rääkimises ja uue toimimisviisi leidmises, ühise uue idee omaksvõtus lahendus ikka veel hõõguvale rahulolematusele? Ja võib-olla peab seda tehes vaatama hoopis kaugemale, unustamata sedagi, et kord võib taas tulla õige hetk, mil lauale panna kahe või ka kolme ehk nelja liikumise ning erakonna eesmärgid, et teha järgmine valik ja otsus,» arutles parlamendisaadik.

«Igal juhul peab kõikide valikute ja otsuste eesmärk olema ei midagi vähemat kui Eesti edu ja kasu. Kartmata isegi seda, et sõnastades eesmärki Eesti eduks ja kasuks, on oht saada süüdistatud populismis,» kirjutas Aru.

Postimees avaldab Krista Aru kirjutise täismahus:

«Kui muutused on juba toimumas, on vist oluline aru saada ja otsustada, millal on õige hetk neisse sekkuda. Kui selle õige hetke mööda lased, võib kõik toimuv su enda alla matta või lihtsalt endaga kaasa viia. Sekkumine ei pruugigi tähendada midagi muud kui lihtsalt vajadust valida. Valida ühe või teise või hoopis kolmanda võimaluse vahel. Valik on lihtsam, kui tead eesmärki, milleni tahad jõuda.

Vabaerakonna fraktsiooni kaheksa liiget istusid 22. augustil koos ja leidsid, et Artur (Talvik – toim.) lahkub fraktsioonist ning töötab edasi fraktsioonivaba saadikuna ehk teisiti, istub suures saalis akna alla. See otsus sündis sõbralikus arutelus, ühes Arturiga. Leiti lihtsalt, et nii on parem, selgem ja õigem. Olles kuulutanud, et ta hakkab koondama uusi inimesi, et neid poliitikasse tuua liikumisena, milles osalejaid ühendab eelkõige ühiste väärtuste tunnustamine ja Eesti arendamine ökoinnovatiivseks riigiks, pidi ta fraktsiooni elukorraldusest välja astuma. Fraktsioon pöördub ka edaspidi tema poole ettepanekuga ühineda mõne arupärimise või seadusemuudatuse algatusega. Muidugi on ta vaba otsustama, kas ta toetab ja annab oma allkirja või mitte. Tegelikult oligi siin vaid otsuse küsimus, sest protsess oli juba käima läinud.