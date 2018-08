Eesti 200 tõstis lati 20 000 peale

Tänahommikuse seisuga on kogutud 13 616 eurot ning kuniks jätkub inimeste huvi, tõstetakse latti veelgi kõrgemale. «Tõstame seda limiiti täpselt nii kaua, kui neid tuleb,» kommenteeris annetusprojekti kulgu MTÜ Eesti 200 nõukogu liige Meelis Niinepuu.

Annetajate seas on nii Eesti 200 liikmeid kui ka kaasaelajaid, kelle nimed avalikustatakse pärast kampaania lõppu. Eesti 200 MTÜga liitunute suurusjärk ulatub Niinepuu sõnul 250ni. «Dünaamika on positiivne,» märkis Eesti 200 üks eestvedajaid, meenutades, et näiteks erakonnastumise plaanidest teatamise päeval tuli ühe päevaga liikumisele juurde 30 liiget.