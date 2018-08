ERJK alustab menetlust Autorollo ja Reformierakonna seoste uurimiseks

Tarand rääkis, et komisjonile tegi avalduse menetluse alustamiseks Autorollo pankrotitoimkonna esimees Teet Järvekülg, kes esitas kahtlusi, et selles kaasuses on ettevõte moondunud erakonnale antud rahaks. Et esitada antud teemal lisaküsimusi ja saada juurde informatsiooni pidigi komisjon oma töökorra järgi alustama menetluse, vahendab ERR-i uudisteportaal.