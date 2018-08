Voog: EKRE tõus ei olnud juhuslik

«EKRE augusti tulemus on praktiliselt sama, mis oli juulis, mis näitab selle erakonna tõusu mittejuhuslikkust,» ütles Voog neljapäeval, kommenteerides BNSi ja Postimehe tellimusel Kantar Emori augusti keskel läbiviidud küsitluse tulemusi.

Uuringu kohaselt oli Reformierakonna toetus augustis 29,8 protsenti, mis on 0,2 protsendipunkti võrra kõrgem kui juuli lõpus. Keskerakonda toetas augustis 23,8 protsenti, mis on sama suur reiting kui juulis. EKRE toetus oli 21,2 protsenti, mis on 0,6 punkti võrra väiksem kui juulis.