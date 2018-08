Kolmandik naisi toetab Reformierakonda

Kantar Emori uuringu kohaselt oli Reformierakonna kogutoetus augustis 29,8 protsenti, Keskerakonda pooldas 23,8 protsenti ja EKRE-t 21,2 protsenti kodanikest, kel oli poliitline eelistus. Neljanda toetusega on jätkuvalt SDE, mida pooldas augustis 12,7 protsenti, populaarsuselt viies oli erakond Isamaa, mida augustis eelistas 5,2 protsenti. Kuuendal kohal on Vabaerakond, mille reiting on tõusnud juuli 3,0 protsendilt augustis 4,7 protsendile. Eestimaa Rohelisi pooldas augustis 2 protsenti, juulis oli nende reiting 2,9 protsenti.