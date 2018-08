Deniss Boroditš lahkub Reformierakonnast

Boroditš kirjutab sotsiaalmeedias, et ta tõmbab oma poliitilisele tegevusele joone alla ning lahkub Reformierakonnast.

«Olen elus alati järginud põhimõtet, et kõike tuleb teha südamega ja jõudu säästmata. Sellest lähtusin ka neil aastail, mil kuulusin Eesti Reformierakonda. Andsin erakonnale endast parima ja erakond andis mulle vastu võimaluse poliitiliseks eneseteostuseks Riigikogus ning innustavaks kogemuseks käivitada ning juhtida erakonna Ida-Virumaa organisatsiooni. Ometi küpses minus otsus poliitikast lahkuda ning otsida uusi väljakutseid,» kirjutab Boroditš Facebookis.

Ta märgib, et kui ta võitis konkursi TLT AS juhatuse esimehe kohale, arvas ta, et tema siirdumine suure ettevõtte tippjuhiks ei kutsu erakonnas esile valulist reaktsiooni, kuid läks teisiti.