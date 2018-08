ERJK esitas Keskerakonnale 40 000 euro suuruse nõude

ERJK aseesimees Kaarel Tarand ütles BNS-ile, et nõude suurus on 40 387 eurot ja 20 senti. Nõue on esitatud seitsme PBK eetris olnud saate eest, mis olid eetris vahetult enne kohalikke valimisi 2. septembrist kuni 14. oktoobrini. Tarandi sõnul peab komisjon saateid Keskerakonna varireklaamiks.