Peeter Ernits pärib kaitseministrilt aru: kes neist 14 riigikogu liikmest on mõjuagendid?

Hiljuti, 24. juulil 2018, avaldas Eesti Päevaleht teile alluva välisluureameti peadirektori Mikk Marrani ettekande kus on sõnaselgelt öeldud, et «me oleme tuvastanud poliitikute, ajakirjanike, diplomaatide ja äritegelaste võrgustiku, kes on Vene mõjuagendid ja teevad seda, mida Kreml käsib. Poliitikud, kes mõne aasta eest olid kohaliku poliitika ääremail, on nüüd parlamenti või valitsusse jõudnud ja me näeme selgelt, et need inimesed ajavad seal Vene agendat.»