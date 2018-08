Riigikogu võttis menetlusse isikuandmete kaitse seaduse eelnõu

Valitsuse algatatud ebaausa konkurentsi takistamise ja ärisaladuse kaitse seaduse eelnõu eraldab kõlvatu konkurentsi regulatsiooni konkurentsiseadusest, kuhu see süstemaatiliselt ei sobi, korrigeerib keeleliselt kõlvatu konkurentsi terminit selliselt, et see ühtiks selle ingliskeelse vastega ning võtab Eesti õigusesse üle EL-i ärisaladuse kaitse vastava direktiivi. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.