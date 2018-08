Riigikogu liikmeks sai Aivar Surva

Kunagine Keskerakonna liige Boroditš lahkus suvel riigikogust, sest ta valiti juhtima Tallinna linnaettevõtet Tallinna Linnatranspordi AS.

Surva on Reformierakonna liige 1999. aastast. Ta kandideeris 2015. aasta riigikogu valimistel Ida-Virumaal ning sai Reformierakonna nimekirjas 769 häält kogunud Boroditši järel teise tulemuse 754 häälega.

«Kohalikus poliitikas olen kaasa löönud juba 1994. aasta algusest, nii et need probleemid on mulle üsna tuttavad. Minu üks eesmärke ongi tagada kohalikule omavalitsusele suurem otsustusõiguse ja finantsvabadus. Üleüldse pooldan võimalikult suurt vabadust. Inimestel peab olema õigus ise oma asjade üle otsustada ja riik peaks selle õiguse tagama, mitte püüdma inimeste eest otsuseid teha,» märkis Surva.