Indrek Tarand kandideerib riigikogu valimistel

Tarand tunnistas, et ehkki ükski erakond pole siiamaani tema südant võitnud, on talle seni kõige meeldivamad olnud nii Isamaa kui ka Sotsiaaldemokraatlik Erakond.

«Ei saa salata, et olen väga salaja pöialt hoidnud Isamaa Liidule, kes on ainuke antisovietlik ja okupatsioonivastane erakond.» Samas on eelpool nimetatud liikumises toimunud Tarandi sõnul kohati «imelik poliitika».

Tarand, keda varasemalt on seostatud Vabaerakonnaga, tunnistas, et viimasel ajal erakonnas toimunu on tema arusaama muutnud. «Kui parasjagu on pereheitmise aeg ja kui kogu energia läheb siseelu korraldamisele, siis ei ole kerge.»