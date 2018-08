Ülevaade: just nemad võiksid olla hetkel kuumimad nimed erakondade kontorites

Kaido Höövelson ehk Baruto

Üheks tõenäoliseks variandiks on Keskerakond. Mäletatavasti asus Höövelson EASi nõukogus Keskerakonna ridadesse kuuluva Urmas Lahe kohale. Lisaks võis ka tänavuse Arvamusfestivalil näha Eesti tuleviku teemadel arutlemas just Keskerakonna alal.

Postimehe otsestuudios on värskelt Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) nõukogu liikmeks kinnitatud Kaido Höövelson. Endine sumomaadlejast tippsportlane, tuntud Baruto nime all, loodab kohalikele ettevõtjatele kasulik olla eelkõige oma laialdaste kontaktide kaudu Aasias.

Indrek Tarand

Viimasel kahel Euroopa Parlamendi valimisel on Indrek Tarand korjanud üksikkandidaadina märkimisväärseid häältesaake. Esmalt 2009. aastal, kui ta sai 102 460 valija toetuse; 2014. aasta Euroopa Parlamendi valimistel osales Tarand uuesti üksikkandidaadina ja osutus taas valituks, kogudes 43 369 häält. Riigikogu valimistel kandideerimine oleks Tarandile uus kogemus: ehkki ta on ühe korra kohalikel valimistel kandideerinud, siis riigikogu valimiskarusselis osalemine oleks kogenud eurosaadikule midagi uut.

«Mina ei ole selline inimene, kes käiks endale kinostuudiotes või teatrites rolli küsimas. Küll aga olen ma selline inimene, keda on kasvatud selliselt, et kui keegi võõras või tuttav tuleb ja tahab rääkida mingist oma mõttest või probleemist, siis mina kuulan empaatiliselt,» ütles Tarand Kuku raadios.

Tarand, keda varasemalt on seostatud Vabaerakonnaga, on öelnud, et viimasel ajal erakonnas toimunu on tema arusaama muutnud. Oma eelistustest rääkides vihjas ta nii Sotsiaaldemokraatlikule Erakonnale kui ka Isamaale. Samuti on sahistatud Tarandi ja Artur Talviku koostööst. Siiski seni on ta jätnud kaardid lahtiseks.