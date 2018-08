Eesti 200 asuks sotsiaalkaitses uut sünergiat otsima

«Sotsiaalkaitsepoliitikas on üks väga selgelt silmatorkav asi – see peab väga tihti lahendama ka teiste poliitikate mittetoimimist,» ütles Kuuse teisipäeval BNS-ile.

Ta tõi näite olukorrast, kus sotsiaalkaitsepoliitika peab hakkama kompenseerima teisi valdkondi, transpordi, kui inimesed ei pääse väikestes kohtades liikuma või saavad ära käia ainult siis, kui nad ise suudavad autoga sõita. «Varem või hiljem peab sotsiaaltransport hakkama seda kompenseerima,» tõdes Kuuse.

«Teine selline valdkond on ligipääsetavus – kas me saame iseseisvalt oma korterist tänavale, tänavalt arsti juurde,» selgitas ta. «Täna kui vaadata kogu infrat, mis meil on, siis me saame ütelda, et ka see ei ole vananevale ühiskonnale sõbralik, ta ei ole sõbralik ka neile, kelle on väikesed lapsed – ka seda tuleb muuta,» ütles Kuuse.

«Sellist sünergiat tuleb otsida üle poliitikate, me ei saa ütelda, et ühes või teises valdkonnas kitsalt tegutsedes me saame lahendusi,» rõhutas Kuuse.

«Eraldi tahaks rõhutada, et sotsiaalkaitsepoliitika saab panustada Eesti inimeste hoidmisse, Eesti inimvara hoidmisse. See, et ka neid, kellel tekivad elus takistused mistahes Eestimaa punktis, mistahes vallas või maakonnas – et neil on võrdsed arengueeldused,» rääkis Eesti 200 esindaja.

Kuuse hinnangul ei ole rahapuudus Eesti sotsiaalvaldkonna põhiprobleem. «Meil kulub Eestis umbes 17 protsenti SKT-st sotsiaalkaitsele. Ma arvan, et seda raha ei ole sugugi nii vähe kui me teinekord kipume endale ütlema. Küsimus on, kas me tänaseid vahendeid arukalt kasutame,» rääkis ta. «Kuidas me seda raha kasutame, kuidas seda juhime, et selle rahaga saaksid inimesed heaolu tuge. Ma arvan, et ka siin on mõni lahendus peidus,» leidis Kuuse.