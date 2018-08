Voog: konkurents uute poliitikassepürgijate vahel läheb tihedaks

«Tänavu mais läbi viidud uuringu tulemused näitasid, et nime Eesti 200 all oleks uuel erakonnal lootused riigikokku jõuda täiesti olemas,» sõnas Voog BNSi ja Postimehe tellitud uuringu tulemustele viidates. Tänavu mai esimeses pooles oli toetus liikumisele Eesti 200 kuus protsenti.

«Viimase aja uudiseid lugedes võib aga arvata, et konkurents uute tulijate vahel läheb tihedaks,» nentis Voog. Ta tõi esile, et endine Vabaerakonna esimees Artur Talvik on loomas uut parteid, toetust otsib ka Euroopa Parlamendi liige Indrek Tarand ning võib-olla soovivad poliitikasse minna ka «Maksud Lätti » aktsiooni korraldajad.