Kristina Kallas Eesti 200 erakonna loomisest: novembriks on 500 inimest olemas

Ehkki praeguseks on MTÜga liitunud ligi 200 inimest, on novembriks vaja saada kokku 500 inimest – just nii palju on vaja inimesi erakonna loomiseks. «Novembriks need 500 inimest on olemas,» kinnitas Kallas. Seejärel otsustakse ka, kes asub erakonda juhtima. «Kui on olemas 500 inimest ja erakonna moodustamise protsess on hoogsalt käima läinud, tuleb ka ära tajuda, kes on see inimene, kes on valmis etteotsa astuma. Ma ei tähtsustaks liidri rolli üle,» kommenteeris Kallas.

Täna hommikuse seisuga on Eesti 200 kogunud Hooandja veebiplatvormil 700 euro eest annetusi. Nende seas on ka anonüümseid annetajaid, kuid erakonnale tehtavad annetused peavad olema avalikud. Ehkki Eesti 200 ei ole ametlikult erakond, oli oluline uurida, kas see info ei peaks siiski avalik olema? «Me ei ole veel erakond tegelikult. Me oleme poliitiline liikumine, kellel on ambitsioon minna valimistele ja saada erakonnaks. Nii et selles mõttes, ma arvan, et mingi hetkel, kui see erakond vormistatakse, siis loomulikult peavad kõik annetused olema mitte anonüümsed,» selgitas Kallas. Kas siis, kui liikumisest saab ametlikult erakond, tehakse annetajate nimed avalikuks, Kallas öelda ei osanud.

Kallas tunnistab, et väärtuste poolest eristutakse näiteks Eesti Konservatiivsest Rahvaerakonnast (EKRE) päris tugevasti. «Kui nende põhisõnum ongi tegelikult see, et Eesti peaks rohkem kinni tõmbuma välisohtude eest ja globaalse maailma eest, n-ö ennast säilitades kinni hoidma, siis me pigem arvame vastupidi, et globaalses maailmas saab alles siis ellu jääda, kui ollakse avatud ja uuendusmeelne ja globaalse tempoga targalt kaasa käiakse,» märkis Kallas, lisades, et väärtustest seisab Eesti 200 avatuse, edasipüüdlikkuse, uuendusmeeluse ning kõige olulisemana isikuvabaduste eest.

Poliitiline liikumine Eesti 200 otsustas täna, et edasi minnakse erakonnana ja kevadel soovitakse pääseda riigikokku.

Algatusega Eesti 200 tulid 3. mail Postimehe veergudel välja Tartu Ülikooli Narva kolledži direktori kohusetäitja Kristina Kallas, IT-ettevõtte Nortal juht Priit Alamäe, sotsiaalteadlane Kristiina Tõnnisson, Tartu Ülikooli kliinikumi lastefondi juht Küllike Saar ja LHV panga juhatuse liige Indrek Nuume.

8. juunil registreerisid Eesti 200 manifesti autorid poliitilise liikumisena MTÜ Eesti 200.