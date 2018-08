Politoloog: Eesti 200 võib saada Vabaerakonnale saatuslikuks

«Seda, kas ta tekitab tõsiseid resonantse või ei, näitavad lähikuud, aga ilmselgelt ei ole see väga hea uudis Reformierakonnale, Isamaale ning Vabaerakonnale, sest Eesti 200 pretendeerib just pigem nende valijatele,» rääkis Saarts.

Politoloogi sõnul pole ka välistatud, et Eesti 200 poole võivad üle minna praegused EKRE mõõdukamad valijad. «Aga see on kõik täna veel spekulatsioon, sest me ei tea, kui kõrgelt Eesti 200 lendab ning kas ta ka tegelikult mingit suurt muudatust üldse Eesti poliitikasse tuua suudab.»

Eesti 200 võib Vabaerakonnale saatuslikuks saada

Saartsi sõnul võib uus erakond praegu valimiskünnise all ägisevale Vabaerakonnale saada saatuslikuks.

«Kui tuleb uus konkureeriv «protestierakond», mille sõnumid on mingis osas sarnased Vabaerakonnaga (kuigi palju on ka erinevat), tekib küsimus, et miks uut ja värsket jõudu otsiv valija peaks juba neli aastat riigikogus veetnud Vabaerakonda eelistama. Vabaerakonnal saab olema raske ennast taas üle künnise upitada,» kommenteeris Saarts, lisades, et asi ei ole nende väheste valijate kaotamises, kes on Vabaerakonna taha on jäänud, vaid nende juurde võitmises, et valimiskünnist ületada, ning see muutub praeguses olukorras Vabareakonnale järjest raskemaks.

Saartsi sõnul oleneb kõik sellest, mida Vabaerakond nüüd ise edasi teeb. «Arvestades nende sisetülisid, siis see kahtlemata mingeid väga häid signaale valijale ei anna ja sellest on nad ka loodetavasti ise teadlikud. Kui Eesti 200-l läheb üsna hästi, siis ma ei näe erilist võimalust, et meil võiks olla riigikogus peale valimisi näiteks seitse erakonda. Või kui Artur Talvik peaks samuti oma erakonna tegema, siis kaheksa parteid, kusjuures kolmveerand neist oleks siis parempoolse maailmavaatega. See ei ole enam realistlik perspektiiv. Üks või kaks peavad vähemalt ebaõnnestuma ning tänased märgid näitavad, et need ebaõnnestujad võivad tulla pigem nende erakondade seast, kes kuuluvad tänasesse riigikokku,» ütles politoloog.

Samas tõdes Saarts, et poliitika on heitlik ning raske on täna öelda, milliseks kujuneb Eesti 200 toetus – kas nende toetus jääb pigem valimiskünnise lähedale, või lendavad nad palju kõrgemalt, kui täna arvatakse.