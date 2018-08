Erakondade poolt seni välja käidud valimislubadustes suuri üllatusi ei ole, pigem on need just vägagi ootuspärased. Erakorralisest pensionitõusust kui Keskerakonna võimalikust valimislubadusest oli juttu juba aasta alguses, kui Lääne Elu küsis Keskerakonna peasekretärilt Mihhail Korbilt, kuidas kavatsevad tsentristid pensionäre tähele panna, ja poliitik vastas: «Raha.»