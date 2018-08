Baruto on parteide seas kõrges hinnas: meest kutsuvad liituma kõik suuremad erakonnad

Sumomaadlejana Baruto nime all tuntud Höövelson ütles Postimehele, et temaga on liitumisest rääkimas nii paljude erakondade esindajaid, et tal on endal järg käest läinud, kui paljudega ta sel teemal rääkinud on. Höövelsoni sõnul on Eestis ka erakondi, mille maailmavaade talle ei meeldi ja millega ühinemine on tema jaoks välistatud. Kellest jutt käib, jätab ta enda teada.

Kas kõik parlamendierakonnad on juba võimaliku liitumise teemal teile jutul käinud? Mul on vahepeal isegi segamini käinud. Ma arvan küll, et kõik. Praegu mõtlete ja valite, millise erakonna pakkumine kõige parem on? Loomulikult, ma ei torma. Aeg annab aru, eks ole, mille üle mõelda ja vaagida. Kas mõne erakonna pakkumise võtate ikka vastu või kaalute üldse, kas poliitikasse minna? Ma olen alles kolm kuud Eestis tagasi olnud. Võtame rahulikult, midagi ei välista. Peab eluoluga kohanema ja rahulikult mõtlema, et kas on minust abi ja kui on, siis millist abi. Kas mõne erakonna pakkumine tundub parem, kui teise oma? Asi ei ole üldse pakkumises vaid ikkagi selles, millist Eestit nad tahavad järgneva nelja aasta jooksul mis suunas ja kuidas muuta, pigem on see minu jaoks tähtis. Kas mõne erakonna maailmavaade on selline, et te välistate selle parteiga liitumise? Jah, on. Millisest erakonnast või erakondadest jutt käib, selle ma jätan ma enda teada. Sellel nädalal tuli uudis, et teist saab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse nõukogu liige. Teie asumisega EASi nõukogusse lahkub Keskerakonna liige Urmas Laht. Kas see ei viita, et olete liikumas Keskerakonna poole? See oli lihtsalt pakkumine ja kui me rääkisime Aasia teemadel, siis nad arvasid, et just mina olen sobilik inimene, kuna nad tahavad Aasia teemat jõudsamalt edasi arendada. Ma ei näe küll siin mingit huvide konflikti. Ei ole kellelegi kätt ära andnud ja näppu ka mitte. Kes teile tegi pakkumise tulla EASi? Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo.

Korb: Höövelsoni asumisest EASi nõukogusse ei tasu teha kaugeleulatuvaid järeldusi

Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb ütles Postimehele, et Kaido Höövelsoni asumisest EASi nõukogusse keskerakondlase Urmas Lahe asemele ei tasu teha kaugeleulatuvaid järeldusi ja sealt ei tasu kindlasti tõmmata seoseid, justkui oleks Höövelson liikumas Keskerakonna poole.

«Ma ei ütleks, et nõukogudes on mõned kohad on otse seotud erakondadega. Kaido Höövelson on inimene, kes on Aasia turgudega tuttav ja ma arvan, et tema teadmised on kindlasti EASi meeskonnale kasuks,» lausus ta.