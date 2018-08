Galerii: Eesti 200 paneb jala maha kahe nädala pärast

Tänasel Eesti 200 arutelu päeva põletaivam küsimus, kas poliitilisest liikumisest saab erakond ning astutakse aktiivselt riigikogu valimiste areenile või mitte, jäi küll täna konkreetse vastuseta, kuid lubati, et selgus saabub kahe nädala pärast.

«Kõik saavad aru, kuhu suunas see otsustusprotsess liigub,» lisati arutelu käigus.

Poliitilise algatuse Eesti 200 esitanud aktivistide üks liidreid Kristina Kallas on varem öelnud, et erakonna loomine ei ole nende esmane eesmärk ning seda tehakse siis, kui nende toetus on suve lõpus vähemalt 15 protsenti.