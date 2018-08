Narva keskerakondlasest linnavolinikud astusid erakonnast välja

Keskerakonna Narva piirkonna esimehe Yana Toomi sõnul on lahkumisel väga lihtne ja arusaadav põhjus. «See on täpselt see, mida ma kunagi ütlesin Aleksandr Jefimovi kohta (Kelmuses süüdi mõistetud Narva volikogu endine juht - K.R), et pole mõtet oodata kuni sind erakonnast välja visatakse, vaid tuleks väärikalt ise välja astuda. Inimesed ei ole rumalad, nad vaatasid kuhu asi liigub ja kes see hakkab ootama, et sind välja visatakse. Astusid ise välja ja õigesti tegid,» kommenteeris Toom.