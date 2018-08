Pildid ja video: Toomil ei õnnestunud veenda Narva keskerakondlasi juhatusele alluma

«Tulemusi ei ole. Minu soov konsensust leida ei õnnestunud,» ütles Toom BNSile. «Ühesõnaga - keegi tagasi ei astu, keegi ei hakka ennast õigustama erakonna juhatuse silmis. Selleks, et ennast õigustada, on Eesti Vabariigis kohtusüsteem,» lisas ta.

«Ma tulin siia ühe kompromissettepanekuga, millega oldi hommikul veel nõus, aga siis kõik kuulasid tähelepanelikult (Keskerakonna peasekretäri) Mihhail Korbi intervjuud rahvusringhäälingule ja igasugune kompromissi vaim selle peale kadus,» rääkis Toom. «Aga see on Narva, siin on omad omapärad,» lisas ta.

Keskerakonna juhatus arutab oma Narva piirkonnas toimuvat reedesel koosolekul. «Reedel tuleb juhatus kokku ja arutab seda teemat oma koosolekul. Mul pole praegu midagi rohkem öelda,» ütles Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb.

Toom ütles täna enne Narva juhatuse koosolekut, et ta soovib erakonna keskkontoriga tekkinud vastuoludes mingi kompromissi leida.

«Keskerakonna juhatuse otsust ma neile selgitama ei pea, nad kõik on seda lugenud ja on sellest teadlikud. Minu eesmärk on üritada saavutada mingi kompromiss suure juhatuse ja piirkonna juhatuse vahel. Milline kompromiss võiks tulla, seda näitab elu, ma ei hakka oma plaane siin kaamera ees lahkama,» ütles Toom Postimehele.

Ta lisas, et lisaks erakonna esimehe Jüri Ratase seisukohale on Keskerakonnas ka teisi arvamusi. Ta tsiteeris erakonna esimehe Mihhail Korbi sõnu, et kui kompromissi ei saavutata, tuleb lõplikult lahku minna.

Toom märkis, et Narva volikogusse valitud keskerakondlastele andis mandaadi valija, mitte Keskerakond. Tema hinnangul peaks olema seaduses sätestatud, kuidas saaks saadikuid tagasi kutsuda, aga praegu sellist mehhanismi paraku ei ole.

Toom nentis, et Narva keskerakondlased tunnistavad, et on rikkunud volikogus hääletades protseduurireegleid.

«Narva mainele on see kahtlemata halb, et linnavolinikud ei ole võimelised korrektselt seadust lugema. Kuid see pole korruptsioon selles mõttes, nagu me aru saame, kui me kuuleme seda sõna,» ütles Toom.

Keskerakonna Narva piirkonna juhatuse ja linnavolikogu fraktsioon kogunes täna koosolekule, et otsustada, kuidas minna linna juhtimisega edasi.

Keskerakondlastest Narva volikogu liikmed sattusid surve alla eelmisel nädalal, kui prokuratuur teatas, et on esitanud kaheksale linnavolinikule kahtlustuse.

Keskerakonna esimees Jüri Ratas teatas reedel, et erakonna juhatuse otsuse kohaselt peavad kahtlustuse saanud inimesed uurimise ajaks volikogu liikme staatuse peatama ja ka juhtivatelt kohtadelt linnaasutustest taanduma.

Ükski kahtlustuse saanutest ei ole seni Keskerakonna juhatuse otsust täitnud. Keskerakonna peasekretäri Mihhail Korbi sõnul on erakond valmis vajadusel Narva organisatsiooni nullist üles ehitama.