Segadused Eesti 200s: «Me ise ka ei tea, kes me oleme!»

Tänaseks on Eesti 200 FB grupis 1904 liiget, kokku on aga lahkunud 548 inimest.

Tuntuimateks lahkujatest on näiteks Allan Roosileht, Allar Jõks, Allar Levandi, Indrek Siitan, Jaan Tallinn, Jan Uuspõld, Johannes Kert, Karl-Erik Taukar, Madis Jürgen, Margus Punab, Marko Reikop, Martin Sepp, Olaf Suuder, Oliver Väärtnõu, Ott Lepland, Peeter Rebane, Robert Kitt, Toivo Tänavsuu, Tõnu Kaljuste, Voldemar Kolga, Ylle Rajasaar ja Ülle Madise.

Eesti 200 tegevjuht Henrik Raave on gruppi teinud ka vastavasisulise postituse, milles avab lahkumise tagamaid. Raave kirjutab, et rääkis ühe grupist lahkunud olulise inimesega ning sai järgnevad vastused:

Raave toob välja, et näiteks on üks lahkumise põhjus fookuse ning peamiste kandvate ideede puudumine. Ei saada ka ise päris täpselt aru, kas ollakse partei, kas partei tehakse või ei tehta.

Kolmandana heidetakse ette Margus Tsahkna liitumist. «Tsahkna liitumine päris dealbreaker ei ole, aga pigem asetub sinna negatiivsemate asjade hulka. Eelmises parteis pettunu pigem ei tekita positiivseid tundeid,» on mõned mõtted, mida Raave grupiga jagab.

Kriitikat on saanud ka Raave ise: «Ma loodan, et sa ei solvu, aga kõik sinu enda peale-CityMotorsi-aegsed ettevõtmised on ka väljaspoole sellise «suure hurraaga peale ja siis vajub ära» mulje jätnud.»