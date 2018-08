Yana Toom kahtlustuse saanud keskerakondlastest: on selge, et vabatahtlikult keegi volikogust ei lahku

Homme läheb Yana Toom, kes lisaks Narva piirkonna juhtimisele kuulub ka Keskerakonna juhatusse, Narva sealsete erakonnakaaslastega kompromissi otsima ning tunnistab, et on keerulises olukorras. «Ma saan aru, et inimesed on väga ärevil. Emotsioonid on laes ja selles olukorras tuleb olla hästi ettevaatlik ja hästi konstruktiivne,» selgitab ta.

- Keskerakonna juhatus otsustas, et korruptsioonikahtlustuse saanud Narva piirkonna keskerakondlased ei saa jätkata volikogu liikmetena. Ometi pole tänaseni kuulda, et nad oleks tagasi astunud. Teie kui Keskerakonna Narva piirkonna juht ning Keskerakonna juhatuse liige palun selgitage, miks see nii on?

Ma jään praegu vastuse võlgu. Meil on alles homme piirkonna juhatuse koosolek, kus asju arutame. Me tegelikult leppisimegi kokku nii reedel, et supp on liiga kuum, praegu keegi mingit teravat liigutust ei tee. Juhatuses arutame, kuidas me edasi lähme.

- Ehk siis Keskerakonna juhatuse otsust tõlgendati nii, et see ei ole kohe täitmiseks, vaid seda hakatakse kolmapäeval alles arutama?

Ilmselt keegi võis ju tagasi astuda nendel päevil. Aga ma ise ei näe mingit võimalust, et see nii läheb. Kes see vabatahtlikult ära läheb, olgem ausad?

- Te mõtlete enne kolmapäeva?

Me kolmapäeval arutame olukorda. Minu jaoks on väga selge, et vabatahtlikult keegi volikogust ei lahku. Mul on ka enda perest eeskuju olemas. Teatavasti kui Tallinna linnavolinik Margarita Tšernogorova hääletas volikogu istungil selle poolt, et Yana Toom oleks kinnitatud abilinnapeana, esitati talle kahtlustus korruptsioonis. Ta käis kohtus kaks aastat ja kümme kuud. Ta võitis riigikohtus. Aga kui ta oleks sel päeval kahtlustuse tõttu ära läinud, siis tema sõnum mulle oli, et «ju siis ma oleks poliitiline laip». Sellest loogikast ma saan aru.

- Seega olete Narva piirkonnas korruptsioonikahtlustusega inimesi julgustanud pigem volikogus jätkama?

Ma ei julgusta kedagi jätkama, ma räägin puht inimlikult. Ma räägin sellest, mis on inimese reaktsioon. Kahtlustus ei ole süüdistus. Ma saan aru narvakatest ja ma saan aru ka erakonna juhatusest. Olen siin selles mõttes vahepeal, olen praegu vahendaja rollis, sest kõige hullem stsenaarium on see, et me lähmegi lõplikult riidu Narva piirkonnaga. Mina olen praegu see inimene, kes üritab leida mõistlikku kompromissi.

- See on teile päris keeruline olukord: ühelt poolt juhatuse väga selge otsus ja põhimõte, et inimesed peaks tagasi astuma, aga…