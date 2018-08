Ratas arvamusfestivalil: noorperesid tuleb eluaseme soetamisel toetada

Ratas käis välja mitu ettepanekut Eesti perede toetamiseks ning rahvatervise parandamiseks. Pühapäeval kinnitas Ratas, et need ettepanekud jõuavad ka Keskerakonna riigikogu valimisplatvormi, edastas erakond pressiteate vahendusel.

«Meie eesmärk riigikogu valimistel on tõsta esimese ja teise lapse toetus tänaselt 55 eurolt 100 euroni. Seeläbi väärtustame senisest enam iga Eestimaal sündivat last ning anname kõigile perekondadele vajalikku lisatuge. Samuti pean õigeks pakkuda noortele peredele võimalust kodu soetamiseks riigi poolt käendatava eluasemelaenuga ning seda ilma kohustusliku omafinantseeringuta,» lausus Ratas.

«Toetan igati ka 101 rahvakohtumise raames välja toodud mõtet, et riigil tuleks propageerida ning pakkuda inimestele võimalust käia iga-aastaselt tervisekontrollis. See aitaks väga paljusid terviseprobleeme ennetada ning vajadusel aegsasti ravida. Täna on Eestis sündivate inimeste oodatav eluiga 78 eluaastat, kuid tervena elatud aastad samal ajal vaid 56. See on tõsine murekoht terve ühiskonna ja oks,» tõi Ratas välja.