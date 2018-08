Harjumaa sotsiaaldemokraadid kinnitasid Marina Kaljuranna esinumbriks

Marina Kaljurand tänas erakonda selle usalduse eest. «Annan endale aru selle positsiooniga kaasnevast vastutusest ning nüüd peame üheskoos tööle hakkama, et selgitada sotside seisukohti ja võita valijate usaldus.» Riigikogu valimistele minnes juhindub ta oma varasematest kogemustest diplomaadi ja poliitikuna. «Julgeolek ja kindlustunne, üksteise ärakuulamine ja üksteisest lugupidamine, hoolimine ja abistamine, haridus ja võrdõiguslikkus – need teemad on olnud mulle väga olulised ja jäävad selleks,» sõnas ta.