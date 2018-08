Sotsiaalministeeriumi asekantsler Rait Kuuse liitus Eesti 200ga

Kuuse sõnul saaks ta Eesti 200, olgu siis liikumises või erakonnas, aidata kaasa rääkida Eesti ees seisvates oluliste otsuste kujundamisel.

«Kui ma vaatan, kuidas me üritame lappida sotsiaalkaitse süsteeme, mida me olema aastate jooksul endale loonud, siis me ei jõua eriti kaugele. Tegelikult võib öelda, et me sõidame kraavi ja seda sellepärast, et me üritame poliitiliste otsustega võimalikke toetusi ja teenuseid edasi lükata ja sageli veame vankrit eri suunas,» ütles Kuuse Postimehele.

Kuuse märkis, et ametnikuna on tal kogemust poliitikate elluviimises osaleda ja planeerimise kaasa rääkida.

«Mingil hetkel tekib küsimus, et valikute tegemisel jäävad käed lühikeseks. Täna ma näen, et tegelikult on inimesi, kellele on ideid, kuidas edasi mina. Siin on mul võimalus panustada ja see on väga isiklik motivatsioon,» ütles Kuuse.

Kas Eesti 200 jääbki aktiivsete inimeste liikumiseks, või kujuneb sellest erakond, on Kuuse sõnul nende inimeste otsustada, kes on liikumisega ühinenud ja kes ühinevad sellega tulevikus. «Isiklikult oleks mul hea meel, kui sellest liikumisest saab tulevikus midagi enamat, aga seda otsust praegu veel ei ole,» sõnas Kuuse.

Ta lisas, et ka liikumisena on Eesti 200l võimalik otsuseid mõjutada. «Inimeste häälel ja jõul on tegelikult suur tähendus, seda ei saa ignoreerida. Olgem ausad, meil on ees sellised väljakutsed, mis nõuavad absoluutselt kõigilt kaasamõtlemist. Meil ei ole praegu sellist luksust öelda, et see idee on halb ja me ei peaks tegelema teemaga, kuidas oma inimvara hoida. Me peame vaatama rohkem selle poole, kuidas saaks sotsiaalkaitsest rohkem tuge, et Eesti inimesed oleksid toimekamad ja edukamad ning suudaksid majandusse panustada. Väljakutsed on nii suured, et ei ole võimalik neist mööda vadata,» ütles ta.