Video: hiljaaegu Isamaa esimeheks kandideerinud poliitik liitus EKREga

Põlvamaal toimuvatel EKRE suvepäevadel tehti teatavaks, et toetusreitingutes suure hüppe teinud erakonna ridades kandideerib endine Eesti Panga nõukohu juht Jaan Männik, kes kolm aastat tagasi kandideeris Isamaa (endine IRL) juhiks.

Aasta pärast erakonna juhi valimistel Margus Tsahknale kaotamist Isamaa nimekirjast lahkunud Männik ütles Postimehele, et jääb homoseksuaalseid inimesi puudutavates küsimustes EKREga eriseisukohale.

«Mina tunnen ka homoseksuaalseid inimesi ja mina leian, et nende käest ei tuleks mitte mingil juhul hääleõigust ära võtta nagu mõni liige on öelnud. Ka mustanahalised inimesed on võrdsed inimesed meiega,» ütles EKRE nimekirjas parlamenti kandideeriv mees.

Männik ütles, et erakonna juhid lubasid talle vabadust selles küsimuses omi mõtteid väljendada, kuid suures plaanis toetab erakonna põhiideid. «Mulle meeldib, et EKRE on tõstnud fookusesse rahvusküsimuse Eestis,» ütles Männik.

Veel 2015. aastal Isamaa liidriks kandideerinud Männik (72) ütles pärast erakonnast väljaastumist, et pettus erakonna juhtimises ning tahab hoopis koos sotsiaaldemokraatidega Eestis lokkava palgavaesuse vastu võitlema asuda.

Kuigi Männik alustas sotsidega 2016. aastal koostööd, siis erakonda ei astunud. Erakonna Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder ütles laupäeval Postimehele, et tema teada on Männik korduvalt erinevate erakonna juhtidega kohtunud, kuid EKREga ühinemine tuleb talle üllatusena.

«Minule on jäänud arusaam, et ta on ikka vasakpoolse vaatega inimene. Ta sobib minu meelest ikka pigem sotside ridadesse, mitte parempoolse maailmavaatega erakonda,» ütles Seeder.