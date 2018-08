Postimehe ja BNSi tellitud Kantar Emori uuringust selgub, et EKREt toetab peaaegu iga viies Eesti valimisealine kodanik ehk kokku 22 protsenti. Kui Keskerakonna on nad juba sisuliselt kinni püüdnud (vahe on statistilise vea piirides), pole ka liidrikohal tüüriv Reformierakond kaugel – neid lahutab kaheksa protsendi valijaskonna potentsiaalne toetus. Nii lähedal juhipositsioonile pole EKRE veel kunagi olnud.