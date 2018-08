Ligi: Tsahkna ettepanekute tõlge eesti keelde on «Vali mind veelkord!»

Ligi märkis tänases Postimehes ilmunud Tsahkna ettepanekuid kommenteerides, et iga poliitiku kohus on olla oma ameti ja institutsiooni vääriline, olla keskmisest haritum ja töökam ning saada iga päev paremaks. Ligi nentis, et kodaniku huvi on targad ja töökad juhid.