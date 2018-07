Minister Mäggi: ma ei osale Powerhouse'i töös, aga loomulikult suhtlen oma endiste kolleegidega

Mäggi rõhutas, et ettevõtte ainus juhatuse liige on alates aprillist Robert Mandelkorn ja see, kas Taivo Paju asemele võetakse kedagi tööle, jääb tema otsustada. Küll aga ütles Mäggi, et ta osales Paju lahkumisele eelnenud vestluses ja vajadusel annab ta Mandelkornile nõu ka edaspidi.

«Nüüd, kaks nädalat tagasi mehed (Taivo Paju, Robert Mandelkorn - toim.) helistasid mulle. Saime korra kokku ja arutasime. Taivo ütles, et ta tunneb, et kõik ülesanded, mis talle seati, on tehtud. Olid arutelud Roberti juures kodus ja siis sündis selline otsus,» selgitas Mäggi Paju lahkumist. «Aga mina ei saa täna ettevõttesse kedagi palgata ega midagi muud sellist, mul puuduvad selleks volitused, ma ei ole juhatuse liige. Roberti käes on kõik otsad.»

Mäggi sõnul oli Taivo Paju lahkumise peamine põhjus see, et tema tööülesanded said täidetud. «Taivo Paju oli nagu kiirabi - helistasin, et mul on su abi vaja, ma ei saa järgmisest nädalast ettevõtet juhtida,» meenutas Mäggi ministrikoha vastuvõtmisega seonduvat. «Taivo on väga usaldusväärne ja otsustasime kohe, et ta on ametis maksimaalselt nii kaua, kui ma ministriametit pean. Nad said kiiremini asjad korda. Selles mõttes ma siin midagi erakorralist ei näe.»

Lisaks tõi Mäggi välja, et osa Paju klientidest ei sobinud Powerhouse'i portfelli ja vastupidi. «Tema ei tahtnud oma klientidest loobuda ja ega meie, või noh Powerhouse ei taha ka oma klientidest loobuda. Sellised detailid, mida võib-olla väljastpoolt on raske mõista, aga tegelikult midagi erakordset siin ei ole.»

Mäggi sõnul ei osale ta Powerhouse'i töös ja on seega ministriametisse asudes antud lubadust pidanud.

«Minu lubadus oli see, et ma taandun ettevõtte juhtimisest, mida ma tegin päevapealt,» ütles Mäggi. «Ma olen taandunud. Ma ei tööta ettevõttes, ma ei tee ettevõttele tööd,» kinnitas ta.

«Aga loomulikult ma suhtlen oma endiste kolleegidega,» jätkas Mäggi. «Ma suhtlen ka väga paljude teiste sõpradega.»

Mäggi sõnul tuleb aru saada, et tegemist on pereettevõttega. Pool Powerhouse´ist kuulub Mäggile ja pool Mäggi abikaasale. «Kuidas ma ütlen oma abikaasale, et ma ei suhtle sinuga. Muidugi ma suhtlen inimestega,» rääkis Mäggi. «Aga ma ei ole midagi sellist teinud, mida ma ei peaks tegema. Mul pole aegagi,» ütles ta. «Peaminister ütles mulle ka, kui ma küsisin, et kas ma ei tohigi enam kõikide sõprade ja tuttavatega suhelda, et loomulikult tohid. Ma olen käitunud ausalt, viisakalt, seaduskuulekalt.»

«Endised kolleegid helistavad mulle ikkagi harva,» lisas Mäggi. «Kõik pöördumised, mis on olnud, on läinud ikkagi otse ettevõttesse. Inimesed saavad aru ju, et on ajutine muutus.»

Mäggi ei välista, et pärast ministriportfelli mahapanemist jätkab ta tööd Powerhouse'is. «Mul on see konkreetne töökoht (riigihalduse ministrina - toim.) ainult 3. märtsini ja edasi on kõik tume tulevik,» ütles ta. «Kui olud seda lubavad, siis ma lähen ettevõttesse tööle tagasi.»