Palo võib olla augusti keskpaigani minister, asendajat veel ei ole

Tänasel valitsuse pressikonverentsil ütles Ratas, et Palo saab seaduse järgi töötada valitsuse liikmena 23. augustini.

Peaminister märkis, et riigikogu koguneb esimesele korralisele istungile alles 10. septembril. «Selleks, et täiesti uus inimene [valitsusse] tuleks, on vaja [riigikogu] erakorraliselt istungit,» nentis Ratas. Tema sõnul peaksid riigikogu fraktsioonid alustama konsultatsioone, et leida erakorraliseks istungiks sobiv päev augustikuus enne 23. augustit.

Ratas lisas, et samas on valitsusjuhil võimalik anda ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri amet mõnele valitsuse liikmele.

Asendajat veel ei ole

Ent Sotsiaaldemokraatlikul Erakonnal (SDE) uut ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri kandidaati Palo asemele veel ei ole.

Konsultatsioonid erakonna esimehe Jevgeni Ossinovski juhtimisel käivad, kuid vähemalt eilse seisuga veel kandidaati ei olnud,kinnitas siseminister Andres Anvelt (SDE).

Anvelti sõnul on kandidaadi kinnitamiseks vaja SDE juhatuse otsust, järgmine juhatuse koosolek on kavas esmaspäeval. «Kuid minu teada ei ole selle päevakorras ministrikandidaadi kinnitamist,» ütles Anvelt, lisades samas, et selle punkti saab päevakorda panna.

Anvelt ei soovinud ka spekuleerida võimalike nimedega, kellest võiks uus minister saada, märkides, et see võiks kitsendada Ossinovski valikuvõimalusi. Meedias on nimetatud riigikogu liikme Tanel Talve, veteranpoliitiku ja teadlase Marju Laurisini, EBSi õppejõu ja EASi nõukogu liikme Anto Liivati ning E-riigi Akadeemia väliseksperdi, e-maksuameti looja ja kause SDE liikme Aare Lapõnini nimed.