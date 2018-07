EKRE ei taha oma justiitsreformist rääkida

Juuni algul heitis EKRE volikogu kohtusüsteemile, prokuratuurile, uurimis- ja jälitusorganitele, täituritele ja pankrotihalduritele ette «lokkavat omavolilist ja ebaõiglast tegevust» ning väitis, et Eestis ei toimi demokraatlik õigusriik.

Ühtlasi heitis volikogu kohtunikele ette, et nad on viimastel aastatel «aina jultunumalt rünnanud võimude lahususe põhimõtet,» ja võtnud omale «poliitilise suva järgi» õiguse seadusi kehtestada ja tühistada.

Reedel õnnestus Postimehel kontakti saada puhkusel oleva Mart Helmega, kes ütles, et ta pole oma postkasti avanud ega kiirusta ka ühtegi kirja lugema. Lühikese vestluse käigus heitis ta meediale ette, et keskendutakse liigselt kohtunike valimise küsimusele. Peamine eesmärk on EKRE esimehe sõnul siiski muuta «oputurnistlikku kohtusüsteemi», kuid pikemalt sel teemal ta rääkida ei soovinud.