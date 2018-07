Indrek Saar: mina ei tea, et meil oleks Urvega olnud tüli

Eile teatas Urve Palo, et astus ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri kohalt tagasi ning ühtlasi lahkus Sotsiaaldemokraatlikust Erakonnast (SDE). Sotsiaalmeediasse tehtud postituses ütles Palo, et on poliitikast lahkumist kaalunud juba pikemat aega ning «Aktuaalsele Kaamerale» antud intervjuus lisas Palo, et märk tema taandumisest oli juba seegi, et ta ei kandideerinud mullu erakonna juhatusse ega aseesimeheks.

Ühtlasi kinnitas Palo, et tema otsuse taga ei ole erimeelsused kultuuriminister Indrek Saarega, kelle kohta Palo juuli keskel ütles, et kui ta Saart üldse mõne erakonna esimehena ette kujutab, siis sobiks ta pigem EKRE juhiks. Eile kinnitas Palo Postimehele, et on endiselt veendunud, et Saar ei sobi erakonnajuhiks, kuid samas tunnistas endine minister, et oleks pidanud oma arvamust avaldama vähem värvikalt.

Saar viibib hetkel perega puhkusel ning tema napisõnaliseks jäänud vastuseid Postimehe küsimustele vahendas ministri nõunik Silver Meikar. «Urve Palo otsus tuli praegusel hetkel küll üllatusena, kuigi tõsi on see, et erakonnasisestel aruteludel on ta ka varem öelnud, et on mõelnud poliitikast taanduda. Urve on oma otsuse teinud ja seda tuleb austada,» kommenteeris Saar Palo eilseid samme ning tänas teda sotsiaaldemokraatliku maailmavaate elluviimise ja koostöö eest valitsuses.

Küsimusele, kas Saare hinnangul võis üheks Palo ajendiks olla ka nendevaheline tüli, vastas kultuuriminister, et poliitikas ja erakonnas käivad kogu aeg arutelud ja vaidlused ning see käib paratamatult poliitika juurde. «Mina ei tea, et meil oleks Urvega olnud tüli, kuigi oleme nii mõnigi kord olnud eri meelt,» lisas Saar.

Laupäeval ilmunud Arterile antud intervjuus tunnistas Saar, et SDE reiting ei ole see, mida erakond tahaks. «Järelikult need signaalid, mida oleme välja andnud, on osa meie potentsiaalsete valijate jaoks olnud negatiivsed või nad ei ole rahul sellega, mida me oleme teinud.»