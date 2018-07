Kaju: Palo lahkumine parteist näitab pingelist olukorda SDE-s

Kaju sõnul on ilmselt kõigile saanud viimase aja uudiste põhjal selgeks, et Palo ei olnud rahul SDE-s toimuvaga, kuna ta ei hoidnud arvamust enda teada.

Kaju ütles ERRile, et Palo tüli Indrek Saarega vajas lahendust. «Kas üks pool vabandab teise ees või mingil muul moel tuleb avalikult välja mängida see lahendus, vastasel juhul avalikkus ei saa aru, mis selles erakonnas, valitsusdelegatsioonis toimub. See ei ole kindlasti ühtne meeskond, kes niimoodi omavahel suhtleb. Selles mõttes Urve Palo lahendas selle olukorra nüüd ära - lahkus valitsusest ja mõneti üllatuslikult lahkus ka erakonnast, rääkis Kaju saates «Ringvaade suvel».