Riigikogu võib koguneda uue ministri ametivandeks erakorralisele istungile

Riigikogu sügisistungjärk algab tööplaani järgi 10. septembril ning enne seda kuupäeva saab parlament koguneda ainult erakorraliselt. Erakorralise istungi kokkukutsumist saab taotleda valitsus või vähemalt 21 riigikogu liiget.

«Kõigepealt tuleb uus minister leida, siis on asi selgem, kas erakorralise istungi järele on vajadust või mitte. Praegu ei ole mul mingit teadmist, millal uus minister leitakse ja ta on valmis riigikogu ees ametivannet andma,» üles Nestor Postimehele.

Ta märkis, et uue ministri kandidaadi peab välja pakkuma erakonna esimees. «Kui tema on kandidaadi välja pakkunud, koguneb juhatus ja ütleb, kas nad on kandidaadiga nõus või mitte,» ütles Nestor, kes on ka ise sotside juhatuse liige.

Kui erakond on ministri kandidaadi heaks kiitnud, esitatakse ta peaministrile. Kui kandidaat on vastuvõetav ka valitsusjuhile, läheb ta koos ministrikandidaadiga presidendi juurde, kes nimetab uue ministri ametisse. Uus minister ei saa enne tööd alustada, kui ta on andnud riigikogu ees ametivande.

«Ma möönan, et Urve Palo otsus tuli üllatuslikuna. See võib võtta mõne aja, kui uue ministri kandidaat leitakse. Praegu ei ole valimisteni jäänud kuigi palju aega,» lausus Nestor.