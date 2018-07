GRAAFIK: Reformierakond pääses annetustepõuast, edetabeli tipus troonib Isamaa

Kui aasta alguses kogus Reformierakond annetusi vaid 865 eurot, siis uue peasekretäri käe all on erakond pääsenud madalseisust ning annetusi on saadud üle 51 000 euro, selgub erakondade rahastamise järelevalve komisjoni 2018. aasta II kvartali aruannetest. Aasta esimeses pooles on erakondadele kokku annetatud 348 079 eurot.