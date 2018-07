Nestor Palo mõtteavaldusest: see oli suur ja ebameeldiv üllatus

Ajaleht Eesti Ekspress kirjutas, et kultuuriminister Indrek Saar pidas erakonna juhatuse koosolekul peetud sõnavõtus erakonna esimeest Jevgeni Ossinovskit kehvaks juhiks ning avaldas valmisolekut ise erakonna tüüri juurde asuda; seepeale ütles Ossinovskit toetav ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo, et kui ta Indrek Saart üldse erakonna esimehena ette kujutab, siis sobiks ta pigem EKRE juhiks.

«See oli mulle suur ja ebameeldiv üllatus,» kommenteeris Eiki Nestor Palo mõtteavaldust. «Meil on kuidagi sellised inimesed kokku sattunud, et väga ülevärvitud toone omavahelistes vestlustes keegi ei kasuta. Meil räägivad inimesed argumenteeritud juttu, ilma et midagi muud teeksid. Ei oska öelda, millest see lause tingitud oli. Kahjuks on ta välja öeldud,» lisas Nestor.

Nestori sõnul on erakonnas arutatud mitmel korral juhatuse ja natuke laiema ringi tasandil, kuidas järgmistele riigikogu valimistele minna. Mõistagi on kohtumistel käidud välja erinevaid ideid, ka juhivalimiste osas.

«Siiamaani on valdav osa olnud veendumusel, et erakond läheb valimistele esimehega, kes meil praegu on. Mina kaasaarvatud,» ütles Nestor. Sotsiaaldemokraatide praeguse esimehe Jevgeni Ossinovski mandaat kestab kaks aastat. Ossinovski valiti esimeheks 30. mail 2015. «Esimehe teemat võiks arutada peale riigikogu valimisi, enne ei näe seal mingit mõtet,» leidis Nestor.

«Erakond peaks praegu selles osas vaidlused, erimeelsused ära lõpetama ja ühtselt edasi minema. See oleks kõige mõistlikum,» toonitas Nestor.

Indrek Saar FOTO: Konstantin Sednev

«Mina lugesin seda äsja lehest ja ma päriselt ei taha uskuda, et Urve nii mõtleb, nagu ta seal ütleb. Aga eks seda peab küsima Urve enda käest,» ütles kultuuriminister Indrek Saar intervjuus Kuku Raadiole. Täpsemalt kommenteeris ta Palo mõtteavaldust, nagu oleks Saar sotside juhi teemal «susinud talvest saati».

Saar kinnitas, et kui peaks minema erakonna esimehe valimisteks, võib tema kui võimaliku erakonna esimehe kandidaadiga arvestada. Ta avaldas veendumust, et erakond läheb kevadistele riigikogu valimistele vastu parima meeskonnana, mida on võimalik komplekteerida ning saab parlamendis väga hästi esindatud. «Kuidas me vastu lähme, on erakonna otsus,» ütles Saar.

Ossinovski: muutust juhtide seas pole vaja

Jevgeni Ossinovski. FOTO: Eero Vabamägi

Erakonna esimees Jevgeni Ossinovski nentis Kuku Raadiole antud intervjuus, et igasugune omavaheline mõõduvõtmine valimiste eel toob erakonnale kahju. «Enne valimisi sisemist võbelust tekitada väga mõistlik ei ole,» märkis ta.

Viimastel kuudel on arutatud, kuidas keerulisest olukorras jagu saada ning astutud mitmeid olulisi samme: erakonna esimees Ossinovski astus tervise- ja tööministri ametist tagasi, erakonda on kaasatud uusi inimesi (Riina Sikkut, Marina Kaljurand, Andrus Vaarik) ning on välja käidud mitmeid sisulisi ideid (näiteks hooldekodukoht igale pensionärile, kes seda vajab).