Sikkut: siht on, et igaüks saaks kaua iseseisvalt toime tulla

Ehkki Sikkuti sõnul on sihiks, et igaüks saaks vanaduses võimalikult kaua iseseisvalt toime tulla, tuleb arvestada olukorraga, kus «viletsaimat abinõu» on inimesel siiski vaja. Siinkohal viitab minister sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantsleri Rait Kuuse mõtteavaldusele: «Hooldekodu ei ole inimesele pakutava toetuse tippklass, vaid viimane ja inimese iseseisvuse ning väärikuse seisukohalt viletsaim abinõu.»