Jevgeni Ossinovski: jutud võimuvõitlusest on liialdatud, püüame üheskoos mõõnast üle saada

Ajaleht Eesti Ekspress kirjutab, et kultuuriminister Indrek Saar pidas erakonna juhatuse koosolekul peetud sõnavõtus erakonna esimeest Jevgeni Ossinovskit kehvaks juhiks ning avaldas valmisolekut ise erakonna tüüri juurde asuda.

Jevgeni Ossinovski tõdeb Postimehe päringule saadetud vastuses, et lõppenud poolaasta ei olnud sotsidele kerge ning erakonnas on peetud tõsiseid arutelusid, kuidas tekkinud mainelisest madalseisust üle saada.

«Muidugi oleme selles kontekstis endalt küsinud, kas erakonna juhtimise juurde tuleks tuua uusi inimesi. Mõni nädal tagasi toimunud juhatuse ja fraktsiooni ühisarutelul käsitleti seda küsimust väga põhjalikult ning ehkki oli ka eriarvamusi, leiti ülekaalukalt, et peame töötama selle nimel, et suurendada sotside toetust inimeste seas, mitte kulutama energiat omavahelisele mõõduvõtmisele,» märkis Ossinovski.

Ta kinnitab, et erakonna viimaste kuude otsused on olnud õiged, mille tulemusena on sotside toetus taas tõusuteel. «Nüüd peame üheskoos keskenduma sellele, et see positiivne trend jätkuks.»

«Erinevate arvamuste olemasolu ja aus arutelu on sotside tugevus, me oleme avatud ja demokraatlik erakond. Esimehena olen alati tänulik ka konstruktiivse kriitika eest, sest see võimaldab teha tarku otsuseid, et lõpuks ühtse meeskonnana parim tulemus teha,» ütles Ossinovski.

Saar: peame tegutsema ühtse meeskonnana

Parajasti Muhu väina regatil osalev kultuuriminister Indrek Saar kirjutas täna õhtul Facebookis, et valimisedu saavutamiseks peavad sotsid tegutsema ühtse meeskonnana.

«Erakonna sees oleme arutanud avatult põhjuste üle, miks erakonna toetus on madal, kus oleme eksinud ja kuidas edasi minna. Keskendume sellele, kuidas suudame anda endast parima, et Eesti oleks võimalikult sõbralik, hooliv, avatud ja edukas riik kõigi meie inimeste jaoks. Selle nimel oleme ka töötanud ja muudes küsimustes me otsuseid vastu võtnud ei ole,» kirjutas Saar.