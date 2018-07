Kristina Kallas: erakonna loomiseks peab Eesti 200 toetus tõusma 15 protsendini

«Kui me suve lõpuks näeme, et toetus meile on 15 protsenti, siis on vaja luua erakond ja minna valimistele neid asju ise ära tegema. Oleme poliitiline sart-up, kellel on ideed ja kes hetkel loob võimalusi nende ideede ellurakendamiseks. Meil on selleks vaja toetust ja toetajaskonda,» kirjutas Kallas esmaspäeval sotsiaalmeedias.

Samas rõhutas ta eelnevalt, et hoolimata MTÜ Eesti 200 registreerimisest ei ole manifesti autorite esmane eesmärk erakonna loomine.

«Kuigi seda on mitu korda korratud ja see võib tunduda juba mahakäiatud jutt, kuid meie eesmärk ei ole luua erakond. Me ei ole loonud MTÜ selleks, et korjata potentsiaalseid erakonna liikmeid,» kirjutas Kallas.

«Me soovime, et Eestis tehtakse ära suured ja põhimõtteliselt muudatused, võetaks arenguambitsioon majanduses, riigijuhtimises, looduskaitses, tervisepoliitikas ja hariduspoliitikas. Meile ei sobi see seisukoht, et justkui on tänane süsteem täitsa OK, vajab vaid peenhäälestamist. Me leiame, et tänane süsteem ei vii meid aastasse 2035 näiteks. Vaja on strutuurseid, suuri ja põhimõttelisi muutusi nendes valdkondades,» selgitas Kallas.

Tema sõnul kutsutakse MTÜ Eesti 200 liikmeks kõiki neid, kes tahavad mai alguses avaldatud manifestis toodud ideid «ka ellu rakendama hakata, või siis vähemalt kaasa aidata oma nime ja näoga sellele, et need ideed ellu rakendatud saaksid. See tähendab juba ka MTÜ Eesti 200 nimel esinemist ja avalikult väljatulemist või siis rahalist toetust või vabatahtlikku tööd».

Algatusega Eesti 200 tulid 3. mail Postimehe veergudel välja Tartu Ülikooli Narva kolledži direktori kohusetäitja Kristina Kallas, IT-ettevõtte Nortal juht Priit Alamäe, sotsiaalteadlane Kristiina Tõnnisson, Tartu Ülikooli kliinikumi lastefondi juht Küllike Saar ja LHV panga juhatuse liige Indrek Nuume.

BNS-i ja Postimehe tellitud arvamusuuringu kohaselt oleks mai keskel nende kui erakonna poolt hääletanud kuus protsenti valijatest.