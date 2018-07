Isamaa naiskogu: aeg rahvaalgatuseks ja otsedemokraatiaks on küps

IRENi esinaine Riina Rolman leiab, et otsedemokraatia on saavutanud Eesti ühiskonnas väga laia kõlapinna ning viitab uuringutele, mille põhjal arvab pea kolmveerand vastajatest, et tänases ühiskonnas on vähe võimalusi osaleda riigi poliitiliste otsuste langetamisel.