Sotsiaaldemokraatide valimislubadus: igale pensionärile hooldekodukoht

Eesti keskmine vanaduspension on hetkel umbes 440 eurot, kuid hooldekodu koht maksab keskmiselt 800 eurot kuus. Sotsiaaldemokraatide eesmärk on luua riigi ja kohalike omavalitsustega rahastamise süsteem, mis kataks kõigile hooldekodu kohta vajavatele eakatele selle rahalise vahe ja tagaks vajaliku hooldekodu teenuse mahu kõikjal Eestis. Seejuures peab vähemalt 10 protsenti vanaduspensionist jääma eakale kätte ka hooldekodus elades.

«Eestis on eakatele umbes 8 000 üldhooldekodu kohta. Iseenesest on see arv piisav, kuid nende tänased asukohad on kohati ebaotstarbekad ehk piirkonnad, kus teenust pakutakse ja kus selle järele nõudlus on, ei kattu,» ütles Sotsiaaldemokraatliku Erakonna aseesimees, riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Helmen Kütt.